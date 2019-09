NASHVILLE – Banditi tutti i libri della saga di Harry Potter dalla biblioteca scolastica. Accade a Nashville, in Tennessee, dove il pastore della scuola elementare cattolica St Edward ha informato i genitori per email della decisione presa “dopo aver consultato diversi esorcisti”. La motivazione? I libri della celeberrima saga per bambini contengono “maledizioni e incantesimi reali, che se letti da un essere umano rischiano di evocare spiriti maligni”.

Secondo quanto riportato dal Guardian, l’opera di JK Rowling, è accusata di “presentare la magia sia come forza del bene che del male, il che non è vero”. “Le maledizioni e gli incantesimi usati nei libri sono veri”, ha spiegato il reverendo Reehil. “Quando letti da un essere umano rischiano di evocare gli spiriti maligni”.

Tra questi, ci sarebbero le formula “Avada Kedavra“, la maledizione dell’uccisione; “Crucio“, la maledizione della tortura; e “Imperio”, che consente ai maghi di controllare le azioni degli altri. Rebecca Hammel, sovrintendente delle scuole della diocesi cattolica di Nashville, ha confermato che “è nell’autorità del pastore agire in quel modo”.

Fonti: Guardian, Agi