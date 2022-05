Alexey Navalny teme il trasferimento nel carcere di massima sicurezza di Melekhovo dove, scrive lui stesso su Twitter, “ai detenuti strappano le unghie”. Il dissidente russo infatti attende la formalizzazione dell’ultima sentenza che lo vede al centro di un nuovo processo in Russia e parla via social dei rumor sul centro penitenziario in cui verrà probabilmente trasferito. Navalny

riesce anche a fare dell’ironia: “Almeno non avrò nessuna scusa per usare queste emoji”, scrive pubblicando l’immagine che rappresenta una mano che si dà lo smalto.

Navalny condannato a 9 anni di carcere per frode e insulti

Lo scorso 22 marzo Navalny era stato condannato a nove anni di carcere per frode e a pagare una multa di 1,2 milioni di rubli per oltraggio alla Corte. L’accusa aveva chiesto una pena detentiva di tredici anni.

I timori della sua portavoce

Sempre tramite Twitter, la portavoce del più celebre oppositore russo, Kira Yarmish, ha spiegato che “la colonia penale dove Putin ha ordinato di trasferire Navalny, è la numero 6 nella città di Melekhovo, nella regione di Vladimir”. La portavoce ha raccolto in un thread diverse testimonianze uscite sui trattamenti in questa prigione e ha concluso: “Si tratta di un posto mostruoso anche per gli insani standard delle carceri russe”. “Lì non c’è legge”, ha denunciato, “è qui che Putin vuole sbattere Navalny per non aver paura di lui e per aver detto la verità”.