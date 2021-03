Nave senza vele, col motore azionato dalla energia solare. A distanza di 400 anni, il 19 aprile “Mayflower“ effettuerà una rivoluzionaria traversata dell’Atlantico ma stavolta è tech e senza equipaggio. Percorrerà la stessa rotta di 3.000 miglia intrapresa nel 1620 dal galeone che portò i 102 padri pellegrini in America.

La Mayflower Autonomous Ship (MAS) partirà da Plymouth, in Inghilterra, e arriverà a Plymouth, nel Massachusetts, due settimane dopo. Il 16 settembre 1620, i pellegrini stavano sfuggendo alla persecuzione religiosa e cercarono di stabilire un insediamento nel Nuovo Mondo. Il galeone impiegò 10 settimane per raggiungere la destinazione.

La nave Mayflower torna in vita dopo 400 anni grazie alla tecnologia

Poco più di 400 anni dopo, la MAS – un progetto voluto dalla organizzazione no profit Promare. Che vuole preservare e studiare gli ecosistemi marini, raccoglierà dati scientifici sulla salute dell’oceano. Grazie all’intelligenza artificiale e all’energia solare e a bordo non ci sarà equipaggio.

È stato realizzata in collaborazione con l’University of Plymouth, gli specialisti di artigianato autonomo MSubs, la società tecnologica IBM. E appunto Promare che promuove la ricerca e l’esplorazione marina in tutto il mondo.

“La sfida più grande è l’oceano stesso”, ha affermato Brett Phaneuf, co-fondatore di ProMare.

La Mayflower da 5 tonnellate e lunga 15 metri

Costruita in Polonia secondo le specifiche di ProMare, la nave da 5 tonnellate e lunga 15 metri si avvale di molte caratteristiche avanzate, tutte progettate per resistere nei lunghi viaggi in mare.

Mentre la Mayflower originale era un veliero in legno, MAS è un “trimarano altamente sofisticato con interni ancora più sofisticati”, ha affermato Goetz Linzenmeier, presidente e fondatore di Aluship, che ha costruito lo scafo.

“E’ un’avventura tecnologica, fortunatamente nessuna vita è a rischio”.

Nel 2016, la città di Plymouth aveva proposto di commemorare l’imminente 400° anniversario del viaggio di Mayflower con una replica del galeone ma Phaneuf aveva detto:”Ce n’è già uno in Massachusetts per cui dovremmo parlare dei prossimi 400 anni dell’impresa marittima. Lasciamoci ispirare da ciò che hanno fatto i padri pellegrini e lanciamoci in un nuovo inizio”.