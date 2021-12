Uno studente italiano della Columbia University è stato ucciso a coltellate non lontano dal campus universitario. Il preside dell’università lo ha identificato come Davide Giri di 30 anni. Il giovane studiava per conseguire un dottorato dopo studi al Politecnico di Torino, come riportato sui profili social.

Davide Giri, studente italiano della Colombia University ucciso a coltellate: fermato un 25enne

Il ragazzo è stato ucciso intorno alle 11 di sera di giovedì 2 dicembre all’altezza della 123ma strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. Il 25enne che lo ha ucciso è stato fermato dalla polizia a Central Park.

Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista identificato dal New York Times come italiano. L’assalitore è un ragazzo del Queens, membro della gang Every Body Killer. Dal 2012 è già stato arrestato almeno 11 volte per rapine e altri reati, riporta il New York Post. L’accoltellamento di Giri è avvenuto a un isolato da Morningside Park, dove nel 2019 è stata accoltellata a morte la studentessa della Barnard University Tessa Majors.

Le parole del presidente della Columbia University

“Vi scrivo con profonda tristezza per condividere la tragica notizia che Davide Giri, studente della School of Engineering and Applied Science, è stato ucciso in un violento attacco vicino al campus giovedì sera”, ha scritto il presidente della Columbia Lee Bollinger in una email agli studenti. “Si tratta di una notizia triste e scioccante”, ha aggiunto.