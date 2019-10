NEW YORK – Un ex attrice di film per adulti, Annina Ucatis, è entrata nel quartiere generale del New York City Police Department e ha fatto un tour durante il quale ha filmato e scattato foto in zone dove normalmente non è consentito riprendere. Alla notizia il sindaco de Blasio ha commentato infastidito: “Non mi piace quello che sento. Non so come sia potuto succedere”.

L’attrice, di origini tedesche, si è vantata su Instagram del tour avvenuto il 14 ottobre, pubblicando immagini e video di diverse aree in cui non è consentito scattare foto, tra cui l’ufficio del commissario James O’Neill e il Real Time Crime Center del dipartimento. Il primo vice commissario Benjamin Tucker ha dichiarato che il dipartimento “arriverà in fondo per scoprire i responsabili”.

L’ex star a luci rosse ha dichiarato che l’ufficiale che le ha fatto fare il tour “non aveva alcuna conoscenza della mia carriera prima di consentirmi di unirmi ai visitatori. Sono una grande fan di New York e delle forze dell’ordine e mi scuso sinceramente per l’inconveniente o l’imbarazzo che ciò ha causato il Vice Ispettore o il NYPD”.

Fonte: DAGOSPIA