NEW YORK – Terrore in un asilo nido nel Queens, a New York. Cinque persone, tra le quali tre bambini, sono state accoltellate. Lo riferisce la Nbc. La polizia non ha reso noto l’età dei piccoli: si tratta di due femmine – una in serie condizioni – e un maschio. Una donna di 52 anni è stata arrestata.

Tutti i feriti sono stati immediatamente ricoverati all’ospedale di New York-Presbyterian. Gli adulti feriti sono il papà di uno dei piccoli nell’asilo nido, e una delle dipendenti della struttura.

La donna arrestata è stata trovata nel seminterrato dell’asilo e aveva ferite ai polsi, presumibilmente autoinflitte. Ora la donna è piantonata in ospedale. Sono sconosciuti i motivi che l’hanno spinta a compiere il folle gesto.