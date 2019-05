NEW YORK – E’ stato trovato impiccato a un ponte in Central Park a New York. Harlan Bengel, attore di Broadway di 45 anni, si è tolto la vita e il suo corpo è stato trovato la mattina del 4 maggio.

Bengel ha recitato in War Horse e Il fantasma dell’opera, come rivelato dal New York Post e i rapporti della polizia. Un passante ha notato il corpo appeso nel parco e ha chiamato il 911. Un operaio del parco ha dichiarato: “Si è impiccato. A ridosso della ringhiera ai margini dell’arco. Ho visto una lunga corda arancione. Aveva legato un sacchetto di plastica intorno alla sua testa”.

L’attore viveva a Washington Heights e aveva alle spalle una storia di malattie mentali. La polizia ha trovato nella tasca dei pantaloni dell’attore di Broadway un biglietto d’addio.