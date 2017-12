NEW YORK – E’ di almeno 12 morti (tra cui almeno un bambino) e di 15 feriti il bilancio di un incendio scoppiato in un edificio residenziale a New York, nel Bronx. Le cause dell’incendio non sono ancora note.

Il rogo è divampato in un edificio residenziale di cinque piani a New York, nel quartiere di Little Italy al Bronx, proprio a fianco del Bronx Zoo. E’ il peggiore incendio della città da 25 anni. Almeno 12 i feriti, di cui quattro ricoverati in gravi condizioni. Tra i morti anche un bambino di un anno.

Le fiamme – secondo una prima ricostruzione – sono divampate al primo piano e si sono velocemente propagate all’intero edificio anche grazie al forte vento. Le cause della tragedia sono ancora da chiarire, in una serata dalle temperature polari. Almeno 12 le persone salvate dai soccorritori. Per incontrare un incendio più grave a New York bisogna riandare al 1990, quando le fiamme, sempre nel Bronx, avvolsero l’Happy Land Social Club uccidendo 87 persone.

