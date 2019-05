ROMA – Un incendio divampato nelle prime ore del mattino dell’8 maggio in un appartamento di Harlem, a New York, ha ucciso una intera famiglia. Le vittime sono sei, due adulti e quattro bambini tra i 3 e gli 11 anni. I corpi sono stati ritrovati dai vigili del fuoco nell’appartamento al quinto piano.

L’allarme per l’incendio è arrivata al numero di emergenza 911 all’1.40 ora locale (le 7.40 in Italia) da uno dei residenti nel palazzo di fronte a quello invaso dalle fiamme. Immediata la risposta dei soccorsi, entro i tre minuti hanno fatto sapere sempre i vigili del fuoco, che hanno impiegato più di un’ora e 100 persone per domare il rogo.

Una volta raggiunte le camere da letto dell’appartamento distrutto dal fuoco, i pompieri hanno rinvenuto i sei corpi senza vita, che ritengono far parte tutti della stessa famiglia. Un residente ha raccontato: “Mentre il fuoco stava bruciando le ho sentite urlare”. E ancora: “Ho sentito il rumore del vetro, i bambini gridavano”, ha detto al Ny Post Abdul Salaam, 25 anni, testimone del rogo.

Geraldo Morales, residente dello stabile di 55 anni, è fuggito dalle scale antincendio insieme alla madre di 75 anni e ha raccontato: “C’era così tanto fumo che non si poteva vedere nulla. Siamo andati verso la scala antincendio posteriore. Il fumo era così denso che mi sentivo soffocare”.