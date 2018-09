NEW YORK – Un aereo della Emirates è stato isolato per più di un’ora dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale JFK di New York. Emirates ha fatto sapere che circa 10 delle 500 persone a bordo si sono sentite male, ma per il momento non sono state diffuse altre informazioni (inizialmente le autorità avevano parlato di 100 persone che si erano sentite male).

L’aereo, che era partito da Dubai è atterrato alle 9:10 ora locale (le 15:10 ora italiana). I passeggeri che si sono sentiti male hanno già ricevuto cure mediche, mentre gli altri sono stati fatti scendere dall’aereo.

Un portavoce di Bill de Blasio, sindaco di New York, ha detto che sul posto sono arrivati rappresentanti dello U.S. Centers for Disease Control and Prevention, organismo di controllo statunitense sulla sanità pubblica. Il dipartimento antiterrorismo della polizia della città ha fatto sapere che sta monitorando quella che sembra essere una “situazione sanitaria”.

Uno dei passeggeri, Larry Cohen, ha twittato fotografie di decine di poliziotti e ambulanze, e ha scritto: “L’unica cosa che ci hanno detto è che ci sono dei passeggeri ammalati e che dobbiamo restare a bordo”.