ROMA – Due tombini sono esplosi a Manhattan, nel cuore di New York, ferendo quattro persone. L’incidente si è verificato sulla Quinta Strada, non lontano dall’Empire State Building. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze e un elicottero. I feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. La polizia ha parlato di casi “frequenti a New York” dove il “sottosuolo è pieno di cavi elettrici”.

In maniera precauzionale sono stati evacuati diversi edifici nella zona, oltre a scuole e alberghi. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. “Le esplosioni di tombini sono una cosa frequente a New York – ha detto agenzia “Ansa” uno dei poliziotti impegnati nelle operazioni di soccorso -. Il sottosuolo è pieno di cavi elettrici e specialmente con le piogge o la neve l’acqua penetra attraverso i fori e causa dei corto circuiti”. Fonte: Ansa.