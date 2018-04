NEW YORK – A Brooklyn, Ainsley Johnson, 34 anni, è accusato di aver morso il dito medio della mano sinistra a un poliziotto di New York e aver inghiottito la prima falange mentre veniva arrestato per vandalismo, all’interno di una stazione della polizia.

Johnson ha probabilmente ingoiato una parte del dito dell’agente, 24 anni, che cercava di ammanettarlo con l’accusa di atti vandalici, aveva infatti preso a calci la portiera e il finestrino della parte posteriore di una BMW, spiega il Daily Mail.

Mentre veniva scortato in una cella del 69° distretto di Canarsie, Johnson ha iniziato a lottare con l’agente e i due sono caduti sul pavimento; il 34enne avrebbe morso il dito strappando la prima falange e poi inghiottita prima che altri poliziotti avessero la possibilità di recuperarla.

Johnson, che alle spalle ha lunga serie di arresti tra cui per aver violentato nel 2008 una donna nel Queens, è stato accusato di aggressione a un’agente di polizia e resistenza all’arresto.