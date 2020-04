New York, suicida la dottoressa che curava i malati di coronavirus. Il padre: “Ha cercato di salvare tutti, e questo l’ha uccisa”

ROMA – Lorna Breen, la direttrice del pronto soccorso dell’ospedale New York Presbyterian, si è tolta la vita dopo aver guidato per settimane la task force dei medici che cercavano di salvare i pazienti ammalati di Covid-19.

Il padre di Lorna Breen ha spiegato al New York Times che sua figlia aveva fino alla fine cercato di fare il suo lavoro, anche se in condizioni difficili: “Ha cercato di salvare tutti, e questo l’ha uccisa. E’ stata un’eroina in ogni senso. Ha dato la vita per suoi amici e la sua città”.

La dottoressa Breen non aveva una storia di malattia mentale, ha spiegato ancora suo padre.

La Breen aveva contratto il coronavirus, e aveva cercato di tornare al lavoro ma l’ospedale l’aveva rimandata a casa.

“La dottoressa Breen è un eroe che ha portato i più alti ideali della medicina nell’impegnativo fronte del del dipartimento di emergenza.

“Il nostro obiettivo – fanno sapere dal NewYork-Presbyterian Allen Hospital e dalla Columbia University – oggi è fornire supporto alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi mentre affrontano questa notizia durante quello che è già un momento straordinariamente difficile”.