Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di stupro da fan autistica

Blitz dice

Manolo Portanova è un giocatore di calcio ed è anche un cittadino condannato in primo grado ad anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale. Condannato appena ieri. Tra le due identità il suo mister non ha dubbi: quella di cittadino condannato per abusi sessuali per lui non esiste, anzi, meglio, non conta. Lui pensa […]