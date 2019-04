ROMA – Il ministro dell’Agricoltura nigeriano Audu Ogbeh, ha lanciato un’accusa contro quei cittadini nigeriani che ordinano la pizza a Londra e se la fanno consegnare in aereo a Lagos dalla British Airways. “Comprano la pizza al mattino a Londra, arriva la sera grazie alla British Airways e la vanno a ritirare all’aeroporto”, ha detto alla commissione agricoltura del Senato nigeriano ad Abuja.

Secondo il ministro, la Nigeria fa eccessivo affidamento sulle importazioni e ha criticato i cittadini che importano qualsiasi prodotto, dal riso al concentrato di pomodoro perché pensano che “mostri lo status, la classe, che mangiano solo cose importate”. “È una situazione molto fastidiosa e per ridurre questo tipo di iniziative, dobbiamo muoverci più velocemente di quanto stiamo facendo ora”. Su Twitter non sono mancati commenti ironici, un utente ha scritto alla British: “Cara @British_Airways, come mai non ci hai detto che gestisci un servizio di consegna della pizza in Nigeria? C’è un’applicazione per questo?”. Fonte: Daily Mail.