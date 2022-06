Nigeria, ressa durante distribuzione di cibo e vestiti: almeno una trentina di morti, tra cui bambini

Un testimone ha riferito che il drammatico episodio è avvenuto durante il "Programma Shop For Free" organizzato dalla chiesa per distribuire cibo e vestiti, in occasione del quarto anniversario.

Caterina Galloni

