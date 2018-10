WHEATON, ILLINOIS – Nina Ajdin, 28, di Wheaton, Illinois, quando era bambina, a causa di un eczema, aveva iniziato una cura con delle creme steroidee. Creme steroidee che però negli anni le hanno causato la perdita di capelli e diversi problemi alla pelle. Problemi che hanno portato Nina ad avere diversi problemi e a fare i conti con i bulli che la chiamavano “mostro”.

Oltre alle eruzioni cutanee e alla perdita di capelli, la povera Nina trasudava anche un liquido dall’odore sgradevole. “Quando la trasudazione era pesante, non potevo neanche uscire di casa. La mia pelle sembrava stesse marcendo. Una volta ho dovuto dormire con cinque asciugamani sul cuscino”.

“Sono arrivata al punto che avrei preferito essere morta piuttosto che affrontare quello che stavo passando” ha raccontato Nina. “Ora so che sto guarendo sia dentro che fuori”. Ora la 28enne fortunatamente si è ripresa e sta tornando alla vita che avrebbe sempre voluto e sta per laurearsi in Economia.