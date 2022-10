Premio Nobel Pace 2022 al bielorusso Ales Bialiatski. Il Nobel per la Pace 2022 è stato assegnato ad Ales Bialiatski e a due organizzazioni umanitarie, una russa e una ucraina, Memorial e Center for Civil Liberties.

Ales Bialiatski è un attivista bielorusso noto per il suo lavoro con il Viasna Human Rights Centre of Belarus, mentre le due organizzazioni umanitarie sono il Russia’s Memorial e l’Ukraine’s Center for civil Liberties (Ccl).

Il Comitato per il Nobel ha chiesto alla Bielorussia la liberazione del dissidente Ales Bialiatski, ha detto nella conferenza stampa di annuncio la presidente del Comitato, Berit Reiss-Andersen.

Memorial, la ong di Sakharov che commemora le vittime del regime sovietico

A fine 2021 la Corte Suprema russa ha ordinato la chiusura di Memorial, la più antica organizzazione per la difesa dei diritti umani russa fondata durante la perestrojka da Andrei Sakharov, che si occupa di commemorare le vittime del regime sovietico.

E’ accusata di agire come “agente straniero” che riceve finanziamenti dall’estero.

Ieri il responsabile di Memorial, Yury Dmitriev, uno dei maggiori storici dei Gulag, ha visto aumentare da 13 a 15 anni la sua condanna in un controverso processo per presunti abusi sulla figlia adottiva. L’Onu, l’Ue e gran parte della comunità internazionale si sono espressi contro lo smantellamento dell’ong.