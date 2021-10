Nobel per la Pace 2021 ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov: “Hanno difeso la libertà d’espressione”

Il Nobel per la Pace 2021 va a due giornalisti: la filippina Maria Ressa e il russo Dmitry Muratov. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ad entrambi “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura”.

La cerimonia di premiazione si terrà, come da tradizione, a Oslo – quello per la Pace è l’unico tra i Nobel a essere ospitato nella capitale norvegese – il 10 dicembre, anniversario della morte nel 1896 di Alfred Nobel.

Chi è Maria Ressa, premio Nobel per la Pace 2021

Maria Ressa, co-fondatrice di Rappler, sito di giornalismo investigativo, “usa la libertà di espressione per esporre l’abuso di potere, l’uso della violenza e il crescente autoritarismo” nelle Filippine.

La sua è una delle voci più critiche sull’operato del presidente Duterte.

Chi è Dmitry Muratov, premio Nobel per la Pace 2021

Dmitry Muratov, direttore di Novaya Gazeta, si è rifiutato di abbandonare la politica seguita dal periodico russo, difendendo l’indipendenza e i diritti dei giornalisti.

Novaya Gazeta è stato definito “l’unico giornale veramente critico con influenza nazionale in Russia oggi” dal Comitato per la protezione dei giornalisti.