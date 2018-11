TOKYO – E’ stato arrestato l’attore giapponese Nobuyuki Misaki, protagonista della serie Tv “Kamen Rider”. L’attore è stato accusato di aver tagliato le gonne di alcune studentesse nella metropolitana di Tokyo. “Ero nervoso – si è giustificato Misaki – Volevo tagliare qualcosa”.

A Misaki è stato attribuito il taglio della gonna dell’uniforme scolastica indossata da una liceale che si trovava su una scala mobile in una stazione di Tokyo. Il pezzo tagliato misura 18 centimetri in altezza e 22 in larghezza. L’attore è indagato anche per dei casi precedenti. E’ da tempo, infatti, che molte studentesse hanno denunciato episodi analoghi.

Non un periodo fortunato per la serie Tv “Kamen Raider”. Ad aprile un altro attore della serie, Tsunenori Aoki, era stato fermato per molestie sessuali.