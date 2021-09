Non si vaccina per paura, l’appello dall’ospedale poco prima di morire: “Non aspettate, è un errore” VIDEO

Non si vaccina per paura, l’appello dall’ospedale poco prima di morire: “Non aspettate, non fate il mio stesso errore”

Poco prima di morire in ospedale per il Covid, Alexandra Blankenbiller, 31 anni, in un video straziante pubblicato su TikTok ha implorato gli utenti a vaccinarsi.

Muore di Covid, l’appello a vaccinarsi dall’ospedale

Alexandra, residente in Florida (Usa), ha ammesso l’errore di non aver fatto il vaccino che avrebbe potuto salvarle la vita. Il 15 agosto, riferisce Giampaolo Scacchi, dal letto d’ospedale e sotto ossigeno, Alexandra ha detto: “Non ho molta energia per parlare, dunque cercherò di fare in fretta. Non mi sono vaccinata. Stavo solo cercando di fare delle ricerche. Ero spaventata. Volevo che in famiglia ci vaccinassimo tutti nello stesso momento. Ma come saprete, è difficile che tutti siano d’accordo su qualcosa. Penso che sia stato un errore. Non avrei dovuto aspettare. Se siete sicuri anche al 70% di volere il vaccino, fatelo. Non aspettate. Andate a vaccinarvi. Nel caso foste contagiati spero non finirete in ospedale come me. Ok?”.

Video dal letto d’ospedale fa 1 milione di visualizzazioni

Nove giorni dopo aver postato il video, che ha ricevuto quasi 1 milione di visualizzazioni, Alexandra è morta. “Non è un segreto che il Covid dovrebbe essere preso sul serio”, ha detto a WebMD la sorella, Cristina Blankenbiller. Ma in giro c’è molta disinformazione”. Cristina ha raccontato che a lei e ai familiari non è stato permesso di andare a trovare Alexandra all’Orange County Medical Center. Hanno comunicato il suo decesso con una telefonata.