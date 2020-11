La nonna è stata condannata in Romania per aver provato a far arrivare della marijuana al nipote in galera nascondendola dentro degli involtini.

Elena Mladin, 82 anni, una nonna, è in fuga dalla polizia dopo una condanna per traffico di droga. Nel 2014 infatti aveva tentato di far arrivare al nipote, in galera, diversi grammi di marijuana nascosti all’interno di involtini di cavolo fatti in casa. Avviate le indagini sulla donna, la polizia ha inoltre trovato in casa dell’anziana due chili di cannabis nascosti dentro una stufa di metallo.

La nonna è però riuscita a sfuggire all’arresto scappando in Australia e il tribunale del distretto rumeno di Mehedinti l’ha condannata a quattro anni di carcere per traffico di droga.

Nonna sfugge all’arresto per droga

Come racconta Euronews durante le indagini Elena Mladin è stata più volte citata in giudizio ma non si è mai presentata in tribunale. Questo perché era già fuggito dal paese a Campbelltown, in Australia. Alla polizia che le ha fatto pervenire una richiesta di comparizione la donna ha risposto di non poter viaggiare per problemi di salute.

Il tribunale della contea di Mehenditi l’ha quindi condannata in contumacia a quattro anni di carcere per traffico di droga, anche se poi a seguito di un ricorso la pena è stata ridotta a due anni. (fonte EURONEWS)