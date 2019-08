PYONGYANG – Alcune immagini satellitari del cantiere navale Sinpo, indicherebbero che la Corea del Nord stia assemblando un nuovo sottomarino in grado di lanciare missili balistici con testata nucleare. E’ quanto emerge dal report del Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Il sottomarino sarebbe lo stesso parzialmente descritto dai media di Stato nordcoreani lo scorso luglio, in occasione di una ispezione di Kim Jong-un. Si ipotizza che la Corea del Nord abbia in funzione un sottomarino di classe Sinpo, che nel 2016 avrebbe lanciato nel Mar del Giappone un missile balistico KN-11.

Tuttavia, il sottomarino di classe Sinpo ha un solo tubo di lancio missilistico e gli esperti hanno ipotizzato che il Paese stia tentando di costruirne uno con più tubi di lancio.

Gli autori del report, Joseph Bermudez e Victor Cha, scrivono che le immagini satellitari in cui si vedono navi di supporto e una gru indicano i preparativi per un test sui missili balistici lanciati dal sottomarino. Aggiungono che tuttavia anche se fosse imminente una prova di lancio, ci vorrà un anno o più di test e navigazioni di collaudo per rendere il nuovo sottomarino davvero operativo.

Fonte: Daily Mail









