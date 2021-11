Un attacco a colpi di coltello, in Germania, su un treno ad alta velocità diretto a Norimberga. In quel momento, sul treno, si trovavano 300 passeggeri. Tre di loro sono stati feriti con delle coltellate. Due feriti sono in gravi condizioni di salute ma non rischiano di morire. Per gli altri passeggeri del treno, non ci sarebbero stati né pericoli, né problemi.

Sul treno al momento dell’attacco, avvenuto fra Ratisbona e Norimberga, c’erano 300 passeggeri. Il convoglio è attualmente fermo a Seubersdorf, nel distretto di Neumarkt, secondo quanto ha riferito la Beyrische Rundfunk, che per prima ha dato la notizia dell’attacco.

Secondo le ultime informazioni raccolte dall’Ansa, i due feriti gravi non sarebbero in pericolo di vita e non vi sarebbero ulteriori rischi per gli altri viaggiatori.