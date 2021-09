Notizie dall’Italia e dal Mondo scelte per voi da Marco Benedetto su Cronaca Oggi.com. Anticipate a viva voce

Notizie dall’Italia e dal Mondo scelte per voi da Marco Benedetto su Cronaca Oggi.com. Fresche di giornata. Almeno si spera. Scelte con attenzione, scartando quelle non cambiano la vita, come Amici e il Grande Fratello: siamo ancora fermi a quello di Orwell.

Ecco alcuni esempi della selezione di oggi. Anticipate a viva voce.

Perché le bollette di luce e gas continuano ad aumentare? Cambiamenti climatici, aumento del costo delle emissioni di CO2 e prezzo gas

Lavori usuranti che mandano in pensione a 63 anni, il nuovo elenco: macellai, tassisti…

QR Code dell’amico, tamponi e certificati di vaccino falsi: i trucchi No Vax per avere il Green Pass