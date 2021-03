Nuova variante del Covid nel Regno Unito, viene dalle Filippine: è altamente contagiosa

Nel Regno Unito rilevata per la prima volta la nuova variante delle Filippine. A dare la notizia è la Public Health England.

Il ceppo, chiamato P.3, ha una serie di mutazioni preoccupanti presenti anche nelle varianti sudafricana, brasiliana e del Kent.

In Inghilterra è stato individuato in due persone, ha riferito PHE, una delle quali aveva effettuato viaggi internazionali; l’altro caso è oggetto di esame non è chiaro se i due si conoscessero. Sono stati contattati i loro stretti contatti e chiesto di sottoporsi a quarantena.

Nuova variante del Covid nel Regno Unito, viene dalle Filippine: è pericolosa, elude gli anticorpi

La variante P.3 contiene la mutazioni spike E484K, rilevata nel ceppo brasiliano e sudafricano, e N501Y presente anch’essa nel ceppo Kent. Queste alterazioni aiutano il virus a essere più trasmissibile e lo aiutano a eludere gli anticorpi.

Nel frattempo, PHE ha affermato di avere altri due casi della variante brasiliana P.1: uno nelle West Midlands e uno ad Haringey nel nord di Londra. Entrambi i pazienti erano stati di recente in Brasile.

Nel Regno Unito gli ultimi casi portano il numero totale a 12: nove in Inghilterra e tre in Scozia. Tutti i pazienti hanno collegamenti di viaggio diretti o indiretti con il Brasile.

Con la scoperta del ceppo filippino, PHE attualmente ha “in fase di studio” sei varianti.

Ne ha altre quattro che definisce come “varianti che destano preoccupazione”: l’attuale ceppo di Kent dominante (B.1.1.7); uno importato dal Brasile (P.1), la variante sudafricana (B.1.351) e una versione del ceppo Kent che si è evoluto ulteriormente ed è stato rilevato a Bristol.

Nuova variante del Covid nel Regno Unito, viene dalle Filippine. In Francia una variante elude i tamponi

In Francia, è stata individuata una variante Covid che potrebbe essere in grado di eludere completamente i tamponi. In un ospedale di Lannion, città della Bretagna, sono stati rilevati otto casi della “variante bretone”.

Gli scienziati dell’Istituto Pasteur, che hanno scoperto la variante bretone, hanno affermato che non sembra essere più trasmissibile o mortale del virus originale.

(Fonte: Daily Mail)