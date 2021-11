Nuova Zelanda, pinguino trovato a 3mila chilometri dal suo habitat naturale. Gli abitanti lo ribattezzano Pingu

Un pinguino Adelia, una specie che in teoria dovrebbe vivere solo in Antartide, è stato ritrovato 3mila chilometri lontano da casa, in Nuova Zelanda.

Harry Singh, il primo ad aver visto il pinguino, ribattezzato Pingu dalla popolazione locale, ha detto di averlo inizialmente scambiato per un peluche. “Poi, però, all’improvviso ha mosso la testa e ho capito che era vero”.

L’avvistamento

Singh ha avvistato il pinguino mentre passeggiava con la moglie sulla spiaggia di Birdlings Flat, poco a sud di Christchurch, sulla costa orientale.

“Non si è mosso per un’ora – ha raccontato alla Bbc – sembrava esausto”.

L’uomo ha poi contattato un centro specializzato.

Le parole degli esperti

Gli esperti del centro si sono presi cura dell’animale, che era leggermente sottopeso e disidratato. Dopo alcuni esami, verrà probabilmente lasciato su una spiaggia più sicura, nella penisola di Banks.

Ma cosa ci faceva il pinguino a 3mila chilometri dal suo habitat? C’entrano qualcosa i cambiamenti climatici? Per ora non si sa. Quel che si sa è che si tratta del terzo avvistamento di un pinguino Adelia di cui si abbia notizia in Nuova Zelanda: altri due esemplari erano stati trovati rispettivamente nel 1962 e nel 1993. Ovvio, spiegano gli esperti, che se gli episodi dovessero intensificarsi, sarebbe allora preoccupante.