O.J. Simpson torna definitivamente libero. O.J. Simpson è un uomo libero, con tre mesi di anticipo grazie alla buona condotta riconosciutagli dalle autorità in Nevada.

Lo scrive il Guardian. Orenthal James Simpson /(questo il nome per esteso) scontava la condanna nel 2008 per un furto di cimeli sportivi (con minaccia armata).

L’attore ed ex campione di football era finito prima in carcere e poi in libertà condizionata, regime dal quale è uscito il primo dicembre.

Il suo avvocato non ha rivelato i futuri piani della star, che negli ultimi anni ha vissuto a Las Vegas, dove giocava a golf e twittava sullo sport. Sembra si prepari a chiedere 60 milioni di danni.

Simpson ha avuto vari guai con la giustizia, tra cui il processo per la morte della ex moglie Nicole Brown e dell’amico cameriere Ronald Goldman avvenuta il 12 giugno 1994. Processo da cui fu, non senza clamore, assolto. Tanto è vero che fu giudicato colpevole nella causa civile intentata dalle famiglie delle vittime due anni dopo.