Obama e gli UFO: “Non sappiamo chi siano né spiegare come si spostano ma vanno presi sul serio”

“Non sappiamo chi siano né spiegare come si spostano ma vanno presi sul serio”: l’ex presidente USA Barack Obama ha confermato l’esistenza di UFO che avrebbero maggiore manovrabilità e velocità di qualsiasi altra tecnologia presente nelle forze armate statunitensi.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Obama è intervenuto al popolare “Late Late Show” con James Cordon e ha detto di aver visto i filmati recenti di UFO che disturbano degli aerei militari americani.

“Ciò che è vero, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie, non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile. Penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e capire di cosa si tratti”.

Obama e gli UFO: “Quando sono stato eletto ho chiesto se c’era un laboratorio con astronavi. E mi hanno risposto…”

Obama ha rivelato che quando nel 2008 è stato eletto presidente, aveva curiosità per i programmi di ricerca USA sulle forme di vita aliene e ha raccontato scherzando: “Ho chiesto: c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi? La risposta è stata no”.

Obama e gli Ufo. Le parole dell’ex presidente dopo la pubblicazione del video girato da un aereo della Marina militare Usa

I commenti di Obama sono arrivati giorni dopo che è stato pubblicato un video girato a luglio 2019 da un aereo della Marina militare americana. Nel filmato, diffuso su Instagram dal documentarista Jeremy Corbell, un oggetto non identificato vola poco sopra l’Oceano al largo della costa di San Diego, in California, e in seguito si immerge nell’acqua. Anche l’ex tenente della marina statunitense Ryan Graves, che ha pilotato un caccia F/A-18 al largo della costa della Virginia tra il 2015 e il 2017, ha detto che in quel periodo quasi quotidianamente la sua squadriglia di caccia ha individuato degli oggetti sferici “manovrabili” che volavano nello spazio aereo interdetto vicino a Virginia Beach.

“Sono davvero preoccupato. Se fossero jet tattici di un altro paese che sorvolano la zona, sarebbe un problema enorme”, ha detto Graves a 60 Minutes. “Poiché sembra leggermente diverso, non siamo disposti ad affrontare il problema. Ci basta ignorare il fatto che siano là fuori, che ogni giorno ci osservino”. Nel frattempo, il mese prossimo i rapporti non classificati sugli UFO saranno rivelati al Congresso. (Fonte: Daily Mail)