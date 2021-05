Obama: “Gli UFO vanno presi sul serio, ci sono filmati e registrazioni di oggetti non identificati”. L’ex presidente degli Stati Uniti ha parlato di UFO nel corso di una intervista rilasciata a James Corden durante il “Late Late Show” della CBS.

Obama e gli UFO: “Quando sono diventato presidente degli Stati Uniti ho chiesto: c’è un laboratorio con esemplari di alieni morti?”

In realtà il suo intervento televisivo è iniziato all’insegna dello scherzo:

Ma dopo questa battuta, Barack Obama ha lasciato da parte il suo proverbiale senso dell’umorismo per farsi serio. Infatti l’ex presidente degli Stati Uniti ha parlato di filmati e registrazioni con oggetti non identificati. UFO appunto. Riportiamo di seguito, le sue dichiarazioni sull’argomento.

“Ciò che è vero, e su questo punto sono serio, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie. Non si muovono con uno schema facilmente spiegabile. Quindi penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e di capire di che cosa si tratta. Ma oggi non ho nulla da riferirti”.