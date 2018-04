NEW YORK – Ha picchiato la fidanzata a colpi di pizza sul viso, poi ha distrutto i mobili dell’appartamento: un uomo di Masury, in Ohio, è stato arrestato e processato per violenza domestica.

L’episodio è avvenuto in una cittadina degli Stati Uniti. La coppia aveva appena comprato due pizze quando nel tragitto verso casa dal locale hanno iniziato a litigare. Una volta arrivati a casa la lite è degenerata e così Kenneth Evans, 24 anni, ha afferrato una pizza e ha iniziato a colpire la sua compagna sul viso.

La donna ha così chiamato la polizia e al loro arrivo gli agenti hanno sentito le grida provenire dall’abitazione. Quando sono entrati, la casa era totalmente a soqquadro con i mobili danneggiati e i soprammobili sparsi ovunque nelle stanze.

La fidanzata non presentava segni di violenza, ma agli agenti ha raccontato l’aggressione con la pizza appena subita, oltre alla distruzione della cassetta della posta prima di accanirsi su mobili e divani. La polizia ha così arrestato Evans con l’accusa di violenza domestica e l’uomo è finito a processo e dovrà risponderne davanti al giudice.