Olimpiadi di Tokyo: per Shigeru Omi, il “dr. Fauci” giapponese, meglio senza pubblico

Shigeru Omi, il “dr. Fauci” giapponese, ha dichiarato che alle prossime Olimpiadi di Tokyo la scelta più sicura, a causa della pandemia e per prevenire un’impennata di contagi, sarebbe l’assenza di spettatori sugli spalti. Omi, capo della commissione medica istituita dal governo, non ha la reputazione di essere schietto, solitamente non esprime opinioni che vanno contro la politica ufficiale del governo. Ma, secondo quanto riportato da Foxnews.com, nelle ultime settimane si è scagliato contro la presenza di spettatori alle prossime Olimpiadi.

Olimpiadi di Tokyo senza pubblico?

Bloomberg ha riferito che Omi, 72 anni, ha partecipato a una conferenza stampa con il primo ministro giapponese Yoshidide Suga e sulle decisioni dell’esecutivo sembravano essere d’accordo. Ma due settimane prima, Omi aveva sollevato una critica e chiesto a una commissione parlamentare. Questo perché il paese stava andando avanti con il programma delle Olimpiadi ma la pandemia di COVID-19 di fatto non si è placata.

“Nelle circostanze attuali perché diamine ci stiamo muovendo in questo modo?”, aveva osservato il presidente della Commissione medico scientifica giapponese. I commenti hanno sollevato alcune polemiche, data la tradizionale struttura politica gerarchica del Giappone. Hanno trasformato il profilo pubblico di Omi in modo analogo a quello di Anthony Fauci negli Stati Uniti.

Tokyo seguirà il consiglio di Omi per le Olimpiadi?

Omi e altri esperti sanitari a breve dovrebbero rilasciare una serie di proposte per le Olimpiadi. Ma i media nipponici anticipano che anche in questa occasione il governo potrebbe non seguire le raccomandazioni del comitato. Quindi decidere un limite di 10mila spettatori scelti tra il pubblico locale. Il governo giapponese ha dichiarato che la prossima settimana inizierà ad allentare le restrizioni a Tokyo e in altre sei aree.

Nel corso di una riunione del comitato in cui gli esperti hanno approvato i piani del governo per ridurre l’emergenza, Omi ha affermato che il Giappone “deve fare tutto il possibile e fornire un solido sostegno finanziario” per ridurre al minimo i rischi di una recrudescenza delle infezioni.