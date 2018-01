ROMA – La giovane pornostar Olivia Nova, 20 anni, è stata ritrovata morta a Los Angeles. Ancora non sono chiari i motivi della sua morte. L’azienda con cui lavorava, la LA Direct Models, ha pubblicato in questi minuti una nota per confermare la notizia. “Risposa in pace, dolce angelo”, così si conclude la nota dell’azienda.

Olivia Nova (questo il link al profilo Twitter) era originaria del Minnesota e ha lavorato per numerose case di produzioni porno come Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations e Digital Sin.