NEW YORK – Nell’Oregon, il cavallo Justice, di otto anni, ha fatto causa all’ex proprietaria e chiesto 100.000 dollari di risarcimento per negligenza.

Il procedimento giudiziario è stato avviato dall’Animal Legal Defense Fund di Portland contro l’ex proprietaria Gwendolyn Vercher, 41 anni, di Cornelius, Oregon.

Justice, un Quarter Horse americano, si diceva che fosse sottopeso, avesse i pidocchi, un’infezione alla pelle e il pene deformato a seguito di assideramento.

Il cavallo avrà bisogno di cure mediche speciali per il resto della sua vita ora vive in un centro per i cavalli a Troutdale.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Secondo la giurisprudenza, gli animali hanno diritti tutelati dalla legge, come sostenuto da uno degli avvocati del cavallo, Sarah Hanneken.

“La legislazione dell’Oregon ha stabilito uno statuto anti-crudeltà per la sicurezza e la protezione degli animali”, ha affermato la Hanneken.

“Le vittime di crimini possono denunciare i loro abusatori e gli animali sono esseri senzienti riconosciuti dalla legge dell’Oregon, come vittime. Con questa premessa, siamo giunti alla conclusione che gli animali possono denunciare i loro molestatori e siamo fiduciosi della nostra posizione”, scrive il Daily Mail.

Il risarcimento aiuterà a riportare Justice in buona salute e potrà essere adottato, cosa che ora non è possibile a causa dei disturbi di cui soffre il cavallo.

Nel luglio 2017, Vercher è stata condannata a tre anni di libertà vigilata per negligenza di primo grado su un animale; deve completare 96 ore di servizi sociali per un anno e per cinque le è stato proibito di possedere animali domestici.