Orologio di Hitler a un collezionista ebreo europeo. Una casa d’asta del Maryland, la Alexander Historical Auctions, ha venduto per 1,1 milioni di dollari l’orologio da polso appartenuto ad Adolf Hitler.

Secondo quanto riportato da Abc, l’orolgio è caratterizzato dalle iniziali AH e da una svastica e sarebbe stato acquistato da un ebreo europeo.

Proprio dalle comunità ebraiche erano in realtà sorte vivaci proteste, anche perché in passato la casa d’aste ha venduto altri oggetti nazisti. La società ha ribadito ai media tedeschi che il suo obiettivo era quello di preservare la storia e che la maggior parte degli oggetti venduti viene conservata in collezioni private o donata ai musei dell’Olocausto.