Orrore in California: un’intera famiglia uccisa in una fattoria, anche la bimba di 8 mesi FOTO ANSA

Orrore in una cittadina della California centrale, dove quattro persone di una stessa famiglia sono state uccise- Il killer non ha risparmiato neanche una bimba di 8 mesi. I cadaveri della piccola Aroohi Dheri, di soli 8 mesi, dei suoi genitori Jasleen Kaur e Jasdeep Singh e dello zio Amandeep Singh sono stati trovati dalla polizia in una fattoria. Per il sequestro e gli omicidi è stato fermato fermato il 48enne Jesus Manuel Salgado.

Il killer da poco uscito di prigione

“C’è un posto all’inferno per questa persona”, ha dichiarato lo sceriffo Vern Warnke definendo gli omicidi “completamente insensati”. Salgado era stato da poco in carcere quasi dieci anni per rapina e possesso di droga. La famiglia è stata sequestrata lunedì a Merced, una città tra Modesto e Fresno. La polizia ha scoperto il rapimento perché ha ritrovato un veicolo della loro azienda di trasporti abbandonato e in fiamme poco lontano. L’uomo è stato fermato dopo che la sua famiglia ha avvertito le forze dell’ordine che poteva essere coinvolto in un sequestro di persona.