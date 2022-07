Un orso grizzly ha ucciso una donna in Montana. La vittima, Leah Davis Lokan, infermiera di 65 anni, che si trovava in campeggio, aveva incontrato l’orso circa un’ora prima dell’attacco ed era riuscita a spaventarlo, ma l’animale è tornato intorno alle 4 del mattino e uccisa. Le ha spezzato il collo e ha reciso la spina dorsale.

Orso grizzly uccide una donna in Montana, attratto dal cibo

Gli inquirenti ritengono che l’orso sia stato attratto dal cibo dentro e vicino alla tenda della vittima, nonché dagli odori dei recenti picnic del 4 luglio, il Giorno dell’Indipendenza.

La Lokan era stata in campeggio nella cittadina di Ovando, lungo le rive del fiume Blackfoot, reso famoso dal film A River Runs Through It, il 6 luglio 2021. La città confina con un’enorme distesa di boschi che ospita circa mille grizzly. Dopo il primo incontro, aveva preso alcuni snack confezionati e lenticchie secche fuori dalla sua tenda e aveva recuperato una bomboletta di spray per orsi.

Tuttavia, alcuni suoi articoli da bagno, sono rimasti nella tenda contenuti in due sacchetti che in precedenza contenevano mirtilli secchi e odoravano ancora della frutta, hanno detto gli investigatori.

Una coppia, che era accampata nelle vicinanze, è stata svegliata dalle urla della donna. L’uomo ha urlato contro l’orso e ha spruzzato il suo spray al peperoncino dopo aver assistito all’attacco mortale.

L’orso ucciso pochi giorni dopo

L’orso, un grizzly maschio di 417 libbre (189 chilogrammi), ha spezzato il collo e ha reciso la spina dorsale alla donna. Il grizzly è stato ucciso tre giorni dopo mentre faceva irruzione in un pollaio vicino a Ovando.