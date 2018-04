JOHANNESBURG – In Sudafrica, l’Alta Corte Costituzionale ha respinto l’istanza di appello di Oscar Pistorius contro la condanna a 13 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp nel 2013, mettendo la parola fine alla lunga battaglia legale.

L’ex atleta paralimpico, 31 anni, aveva chiesto alla Corte costituzionale di rivedere la sentenza, che a novembre scorso passò da 6 a 15 anni di prigione. Ma il tribunale ha dichiarato che “l’istanza d’appello è respinta” poiché non era una questione costituzionale.

Nel 2013, Pistorius uccise Reeva Steenkamp nelle prime ore del mattino di San Valentino, sparò 4 volte attraverso la porta chiusa del bagno nella camera da letto, e in seguito sostenne che pensava si trattasse di un ladro. Nel 2014, inizialmente era stato condannato per omicidio colposo ma in secondo grado è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario.

“E’ la fine del percorso. Non ci sono altre opzioni legali disponibil”, ha detto il portavoce dell’Autorità nazionale per i procedimenti giudiziari Luvuyo Mfaku all’AFP, accogliendo favorevolmente la sentenza, scrive il Daily Mail.

Tania Koen, l’avvocato di famiglia della Steenkamp, ha commentato che i genitori di Reeva hanno “sempre avuto fiducia nel sistema giudiziario. June e Barry hanno concentrato le energie nella Reeva Rebecca Steenkamp Foundation, istituita in sua memoria”.

L’anno prima che uccidesse la Steenkamp, Pistorius divenne il primo atleta con le due gambe amputate a correre alle Olimpiadi di Londra nel 2012. Non è noto quando Pistorius, detenuto in un carcere fuori dalla capitale Pretoria, potrà avere diritto alla libertà condizionale.