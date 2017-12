Oscar Pistorius è rimasto ferito durante una rissa scoppiata nel carcere di Atteridgeville in cui sta scontando una pena a 13 anni per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp: lo riporta il Daily Mail. Secondo il tabloid britannico, Pistorius era in fila per usare un telefono quando è scoppiata una lite con un altro carcerato. Si indaga per determinare chi ha iniziato la lite. Se fosse stato Pistorius, l’ex campione – che ora è considerato un detenuto a ‘basso rischio’ – potrebbe perdere i suoi privilegi.

L’episodio, avvenuto nella struttura correttiva Atteridgeville, vicino a Pretoria, risale al sei dicembre. Pistorius, secondo i media, ha riportato un ematoma ma la lite potrebbe costargli caro poiché – se l’inchiesta interna in corso determinasse che è stato lui a cominciare la lite – potrebbe essere trasferito nel carcere di massima sicurezza di Kgosi Mampuru II, dove ha trascorso il suo primo anno dietro le sbarre.

Sia l’ex campione, sia l’altro carcerato sono detenuti in una parte del centro dedicata a persone con esigenze specifiche, ha detto il portavoce della struttura, Singabakho Nxumalo, al Daily Mail. Il 24 novembre scorso la suprema Corte di appello sudafricana di Bloemfontein ha raddoppiato la pena per Pistorius infliggendogli 13 anni e cinque mesi di carcere per l’omicidio di Steenkamp avvenuto oltre quattro anni e mezzo fa. In primo grado il ‘Blade Runner’ era stato condannato a 6 anni. La condizionale nei suoi confronti non scatterà prima del 2023, quando avrà scontato almeno metà della nuova pena.