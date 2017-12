ROMA – Ossessione molestie, ossessione ormai virulenta. Il network Usa Nbc dopo il clamoroso licenziamento della sua “stella” Matt Lauer colto appunto in flagranza di molestie inflitte alle donne della’azienda, adesso è in piena crisi ossessiva. La stampa americana ha rivelato che Nbc ha prodotto un informale ma rigoroso codice di comportamento. Informale nel senso che non è pubblico e ufficiale. Ma rigorso nel senso che se sgarri anche di un millimetro ti processano e ti cacciano.

Tra i comandamenti che l’ossessione molestie comanda c’è quello di non prendere mai un taxi insieme per andare dal luogo di lavoro a casa. In taxi, si sa, si siede entrambi dietro, sul sedile posteriore. E se sei una donna e un uomo, se siete una donna e un uomo a uscire insieme dall’ufficio e a sedere togheter in taxi, hai visto mai una coscia tocchi l’altra e da cosa nasca cosa? A essere precisi il contatto galeotto in taxi può scattare anche in caso uomo-uomo, donna-donna. In ogni caso l’azienda comanda il taxi mono uso, si evitano contatti-contagi.

Ancora in Nbc ossessione molestie comanda abbracci…solo con le braccia. Insomma toccarsi si può tra colleghi di lavoro. Ma toccarsi con il corpo no. Con le braccia sì, con il busto proprio no che lì possono esercitarsi pressioni, strusciamenti, ammiccamenti tattili. Orrore degli orrori e errore massimo comportamentale abbracciarsi poi senza evitare che bacino ticchi bacino, anca sfiori anca. Si sa che laggiù si annida e si configura la molestia, quindi cintura di castità comportamentale.

In Nbc va così portando qua e là e sempre più negli Usa al parossismo una cultura che non ha mai smesso e dismesso un puritanesimo alquanto fobico nei confronti del sesso. Da sempre negli Usa un manager accorto riceve collaboratrici donne nell’ufficio a porta rigorosamente aperta. Da sempre un europeo negli Usa quando prende un ascensore deve guardarsi dal superare la distanza minima da un corpo altrui…

Ma ora, sull’onda delle confessioni-espiazioni di massa per molestie sessuali sui luoghi e nelle occasioni di lavoro, la sacrosanta condanna all’uomo-porco si sta trasformando in inquisizione sessuofoba. Ossessione compulsiva, grottesche manifestazioni della compulsiva ossessione come quelle della Nbc. Con l’aggravante triste e mesta che non saranno pochi coloro che arriveranno a dire che l’abbraccio solo con le braccia è il vero abbraccio progressista, corretto e moderno. L’abbraccio solo con le braccia che avrebbe fatto sorridere per la sua improbabile purezza perfino un monaco medioevale.