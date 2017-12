PRETORIA – Voleva dimostrare che la fede rende immortali. Per questo Padre Light Monyeki ha o di somministrare veleno per topi alla sua congregazione convincendoli che fosse un’opera di guarigione spirituale. Come era prevedibile però molti di loro sono morti, per davvero.

L’assurda storia arriva dal Sudafrica. Padre Light, parroco di Soshanguve ha detto ai suoi fedeli che non avrebbero dovuto temere la morte, poiché sarebbero sopravvissuti, prima di servire loro alcune bottigliette d’acqua contenenti veleno per topi. Sfortunatamente i più sono stati ben contenti di assecondarlo, per sentirsi più vicini a Dio.

Lo stesso prete ha bevuto per primo la bevanda letale, prima di versarla in bocca ai suoi leali seguaci. Molti di loro hanno iniziato ad avvertire dolori lancinanti allo stomaco e nel pomeriggio, cinque di loro erano morti.

Altri 13 sono finiti all’ospedale. Ma Padre Light ha negato ogni sua responsabilità a riguardo, affermando: “Troppo di una cosa buona può essere cattivo”.

La polizia sta ora indagando sul caso, sebbene finora nessuno sia stato arrestato.