Paislee Shultis scomparsa a luglio 2019: la bimba ritrovata viva, era nascosta in una stanza segreta sotto la scala (Foto di repertorio)

Da luglio 2019 non si avevano più notizie di lei. La piccola Paislee Shultis, 4 anni all’epoca della scomparsa, è stata ritrovata viva dalla polizia. La bimba era tenuta nascosta in una stanza segreta sotto le scale di una casa nello stato di New York.

Quasi tre anni fa la bimba era sparita dall’abitazione di una famiglia affidataria a Cayuga Heights, sempre nello stato di New York. In un primo momento i sospetti erano puntati sui genitori biologici, che avevano da poco perso l’affidamento.

Ma le ripetute perquisizioni e i perlustramenti a tappeto della zona, non avevano portato ad alcun risultato. Il ritrovamento, a distanza di 2 anni e mezzo, è avvenuto grazie a una soffiata anonima che indicava proprio la casa di Saugerties, nella contea di Ulster.

Paislee Shultis ritrovata: era nascosta in un sottoscala

Nonostante la segnalazione e l’irruzione improvvisa degli agenti, ci è voluta più di un’ora prima di ritrovare Paislee sana e salva. La bimba era nascosta in una stanza improvvisata ricavata nel sottoscala che conduceva al seminterrato.

Per tutto il tempo il proprietario di casa ha negato di sapere dove fosse la bambina. Fortuna che un detective ha sentito uno scricchiolio nelle scale prima di intravedere una luce e una coperta.

Gli agenti, ha detto un referente della polizia, hanno dovuto rimuovere diversi gradini dalla scala prima di intravedere i piedini della piccola.

Paislee Shultis nascosta con la madre biologica

La piccola Paislee era nascosta con la madre biologica in uno stanzino stretto e umido. Una volta liberata è stata portata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni di salute sembrerebbero essere buone,

Ora la bimba è stata riaffidata al tutore legale e riunita alla sorella maggiore. La donna, il compagno e il padre di lui son stati arrestati e accusati di interferenza nella catena di custodia di un minore e di aver messo in pericolo il benessere della bambina.