ISLAMABAD – Si rifiuta di convertirsi all‘islam per sposare il fidanzato musulmano: lui le dà fuoco. La ragazza, Asma, 25 anni di fede cristiana, si trova ora ricoverata in ospedale con ustioni sull’80 per cento del corpo.

L’aggressione è avvenuta in Pakistan, nella città di Sialkot, nel Punjab. La polizia ha arrestato il ragazzo, Muhammad Rizwan Gujjar, accusato di averla cosparsa con il cherosene e di averle dato fuoco.

Secondo quanto ha riferito il padre della ragazza, Yaqoob Masih, a Pakistan Today, Asma lavorava come collaboratrice domestica nella casa di Saeeduz Zaman nel quartiere di Mohalla Pakpura, a Sialkot.

“Il 17 aprile mio figlio Maqsood ed io siamo andati a casa di Zaman per incontrare Asma. Eravamo seduti in sala quando qualcuno ha bussato alla porta di ingresso. Asma è uscita per vedere chi fosse e dopo pochi secondi l’abbiamo sentita gridare dal dolore. Io, mio figlio e Zaman siamo corsi verso di lei per capire cosa stesse accadendo e abbiamo visto Muhammad Rizwan Gujjar che scappava, mentre Asma ardeva tra le fiamme”.

Il padre della ragazza l’ha subito portata all’ospedale di Sialkot dove lei ha spiegato che Gujjar insisteva perché lei lo sposasse, ma lei si era rifiutata perché non voleva convertirsi all’islam. “Asma ha ustioni sulla gran parte del corpo e del viso”, ha sottolineato Masih, chiedendo una condanna esemplare per l’imputato.