Una palla di fuoco ha illuminato per qualche secondo i cieli di Perth, in Australia, la scorsa notte. Ben ripresa da diverse telecamere, nell'impatto con l'atmosfera il meteorite si è 'incendiato' per effetto dell'attrito indotto anche dall'elevata velocità di impatto, illuminando il cielo prima di disintegrarsi.

Dalle analisi dei filmati, secondo il professore di Scienze Planetarie Phil Bland, a capo del Desert Fireball Network presso l’Università Curtin, la palla infuocata sarebbe stata provocata da un meteorite con un diametro stimato di circa mezzo metro. L’oggetto celeste ha impattato a grandissima velocità con l’atmosfera terrestre, disgregandosi in frammenti più piccoli per l’attrito e finendo per colpire il terreno con un forte boato, udito da molti abitanti della zona interessata. In alcuni quartieri ha fatto tremare anche i vetri di diverse abitazioni.

Le immagini più suggestive del fenomeno sono state catturate dalle camera-car piazzate a bordo delle auto, nelle quali si osserva l’intenso bagliore della sfera di luce, che da blu diventa di color arancio prima di sparire. In molti hanno detto di non aver mai visto in vita loro una meteora così grande.