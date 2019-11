ROMA – Negli USA, la polizia ha avviato un’indagine su un “una grande palla di fuoco precipitata sulla Terra vicino a Salem”, nell’Oregon. Nonostante un’imponente ricerca non è stato trovato nulla, nessun aereo risulta disperso e si pensa si tratti di un meteorite, come ha affermato lo sceriffo della contea di Polk.

“Crediamo davvero che fosse una meteorite dato che c’è stata una pioggia di meteoriti, abbastanza rara, nella nostra zona. Non siamo certi al 100%”, ha spiegato lo sceriffo Mark Garton al Newsweek. Le autorità sono intervenute in seguito alla telefonata al 911 di un residente locale che pensava si trattasse di un incidente aereo ma non è emerso nulla. La Federal Aviation Administration nella zona non ha rilevato alcun incidente aereo.

Lo scorso marzo, a Los Angeles era stata avvistata una palla di fuoco che aveva scatenato il panico: tutti pensavano a un’invasione aliena ma in realtà si trattava di jumpers con le ali che stavano eseguendo un’acrobazia pubblicitaria della Red Bull. (Fonte: Daily Mail)