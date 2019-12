ROMA – Palline di Natale con su stampate le fotografie di Auschwitz. Erano in vendita su Amazon alla “modica” cifra di 12,99 dollari, poco meno di 12 euro. Dopo le proteste e le segnalazioni via Twitter del Memoriale e museo di Auschwitz che gestisce oggi l’ex campo di sterminio nazista situato in Polonia, il colosso dell’e-commerce si è visto costretto a ritirare le imbarazzanti decorazioni natalizie.

Ma non è finita lì: poco dopo lo stesso Memoriale si è trovato a segnalare altri prodotti “inquietanti e irrispettosi” messi in vendita sulla piattaforma. Tra questi un tappetino per il mouse, portachiavi e altri gadget, con l’immagine di un treno merci usato per deportare le persone nei campi di concentramento.

Grazie alle centinaia di like e di condivisioni, la segnalazione ha sortito il suo effetto e Amazon ha prontamente provveduto a rimuovere tutti i prodotti incriminati. Un portavoce del colosso ha precisato alla Cnn che “tutti i venditori devono seguire le nostre linee guida di vendita e coloro che non lo faranno saranno soggetti all’azione, inclusa la potenziale rimozione del loro account”.

Fonte: Twitter, Cnn