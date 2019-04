MARSIGLIA – Post polemico di Pamela Anderson su Twitter. L’attrice americana ha criticato i soldi destinati ai lavori di restauro della cattedrale parigina di Notre-Dame. In particolare nel mirino dell’ex bagnina di Baywatch è finita la squadra di calcio di Marsiglia, tra i club della Ligue 1 che più si sono mobilitati per la raccolta fondi per la chiesa.

Il Marsiglia in particolare ha organizzato una cena di gala proprio per raccogliere fondi a sostegno dei lavori, cena a cui è stata invitata anche Pamela Anderson, compagna del calciatore Adil Rami, che però non ha apprezzato l’iniziativa.

L’attrice ha chiesto al difensore un tempo al Milan di andarsene e poco dopo su Twitter, nella notte, ha spiegato il proprio punto di vista, polemizzando con la raccolta fondi: “Sicuramente i bambini che soffrono a Marsiglia avrebbero potuto usare i 100mila euro più della chiesa che ha già ricevuto oltre un miliardo di donazione da miliardari. Spero che vorranno riconsiderare e dare i soldi dove ce n’è bisogno. Alla comunità qui a Marsiglia”, ha scritto Pamela Anderson. (Fonte: Twitter)