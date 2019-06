ROMA – “Con i musulmani siamo chiamati a dialogare per costruire il futuro delle nostre società e delle nostre città; siamo chiamati a considerarli partner per costruire una convivenza pacifica, anche quando si verificano episodi sconvolgenti ad opera di gruppi fanatici nemici del dialogo, come la tragedia della scorsa Pasqua nello Sri Lanka”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo intervento alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale a Napoli.

“Formare gli studenti al dialogo con gli ebrei – ha proseguito Papa Francesco nel suo intervento a Napoli – implica educarli alla conoscenza della loro cultura, del loro modo di pensare, della loro lingua, per comprendere e vivere meglio la nostra relazione sul piano religioso”.

“Nelle facoltà teologiche e nelle università ecclesiastiche sono da incoraggiare – è l’indicazione del pontefice – i corsi di lingua e cultura araba ed ebraica, e la conoscenza reciproca tra studenti cristiani, ebrei e musulmani”. (fonte Ansa)