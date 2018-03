ROMA – Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione del Beato Paolo VI (Giovanni Battista Montini). Lo riferisce la Santa Sede ufficializzando la prossima canonizzazione di Papa Montini. Contestualmente, Papa Francesco ha autorizzato la stessa Congregazione a promulgare il decreto riguardante il miracolo, attribuito all’intercessione del Beato Oscar Arnolfo Romero Galdamez, Arcivescovo di San Salvador, Martire. Monsignor Romero, ucciso a San Salvador il 24 marzo 1980, sarà dunque proclamato santo.

Nel medesimo giorno, il 26 ottobre 2017, la Consulta medica della Congregazione delle cause dei santi aveva votato all’unanimità sia il caso miracoloso di una gravidanza ad alto rischio conclusasi favorevolmente con la nascita di una bambina sana attribuito all’intercessione di papa Montini, sia la guarigione miracolosa di una donna in pericolo di morte dopo un parto attribuita all’intercessione del vescovo martire Romero. Il 14 dicembre 2017 il congresso dei teologi aveva espresso il voto positivo per entrambi i casi e il 6 febbraio scorso lo stesso responso aveva dato la sessione ordinaria dei cardinali e dei vescovi. (Avvenire.it)