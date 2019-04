ROMA – Scherzetto per Papa Francesco sul volo da Roma a Rabat. Il pontefice, in partenza per il Marocco, si è fermato a salutare i giornalisti che hanno preso parte al viaggio apostolico. Ed ecco che uno di loro gli ha teso la mano, per poi ritrarla di scatto mentre Francesco stava per stringergliela. “E’ per vendicare i fedeli di Loreto”, gli ha detto sorridendo, facendo chiaramente riferimento al video divenuto virale del papa che evitava il baciamano durante la sua visita a Loreto.

Papa Francesco ha colto l’ironia e poi è tornato a ribadire di aver rifiutato il baciamano per motivi di igiene, per non farsi veicolo di germi che avrebbero potuto contagiare i fedeli. “Lo sapete tutti quanto il Papa ami abbracciare la gente”, aveva già chiarito il direttore della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti. “In occasioni più ristrette il baciamano non è stato mai un problema”, aveva aggiunto.

Lo scherzo del giornalista è servito, una volta di più, a dissipare col sorriso tutte le spiegazioni precedenti che sono rimaste mere congetture: si era accennato, infatti, alla francescana umiltà cui si ispira il papa argentino e a una naturale ritrosia a esporre le insegne del potere papale, o al fatto che l’anello papale (detto “piscatorio” in riferimento a San Pietro primo pontefice e pescatore di anime), non fosse lo stesso che in condizioni normali viene ereditato dal pontefice precedente (Ratzinger si è solo ritirato).